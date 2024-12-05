Профсоюз врачей распорядился прекратить контакты с минздравом
время публикации: 05 декабря 2024 г., 13:54 | последнее обновление: 05 декабря 2024 г., 13:54
Председатель профсоюза врачей профессор Цион Хагай приказал главам профессиональных объединений в профсоюзе прекратить любое сотрудничество с министерством здравоохранения.
Хагай обвинил генерального директора минздрава Моше Бар-Симан-Това в "односторонних шагах и агрессивном поведении, которое в последнее время демонстрирует" Бар-Симан-Тов.
Напомним, что ранее профсоюз врачей объявил состояние трудового конфликта, выступая против реформы планирования и подготовки кадров для системы здравоохранения, продвигаемой министерствами финансов и здравоохранения.