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Экономика

OECD снизила прогноз по экономике Израиля и спрогнозировала рост инфляции

OECD
Экономические прогнозы
время публикации: 05 декабря 2024 г., 08:17 | последнее обновление: 05 декабря 2024 г., 08:21
OECD снизила прогноз по экономике Израиля и спрогнозировала рост инфляции
Chaim Goldberg/Flash90

Организация экономического сотрудничества и развития (OECD) опубликовала обновленный прогноз, в котором снизила прогнозы по темпам роста израильской экономики в 2024 и 2025 годах.

Согласно новому прогнозу, рост ВВП Израиля в 2024 году составит 0,6%, а прогноз на 2025 год снижен с 4,6% до 2,4%.

Прогноз инфляции повышен с 2,5% до 3,1% в 2024 году и до 3,6% в 2025 году.

В OECD также не верят в способность правительства удержать дефицит госбюджета 2025 года в заявленных пределах 4,4%, и прогнозируют, что он составит 5,7%.

"Правительству следует делать упор на долговременных бюджетных изменениях, таких как отмена льгот, включая НДС, или сокращение субсидий, поощряющих невыход на рынок труда, вместо временных мер, таких как повышение налоговых ставок или замораживание пособий", - говорится в отчете.

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