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Экономика

Intel Israel выплатит уменьшенные бонусы по итогам года

Рынок труда
Хайтек
время публикации: 05 февраля 2025 г., 08:42 | последнее обновление: 05 февраля 2025 г., 08:42
Intel Israel выплатит уменьшенные бонусы по итогам года
Moshe Shai/FLASH90

По итогам 2024 года Intel Israel, один из крупнейших частных работодателей в Израиле, выплатит работникам бонус в размере менее одной месячной зарплаты.

Это существенно меньше, чем в последние годы, когда каждый работник получал по итогам года бонус в несколько зарплат.

Напомним, что в последний год показатели Intel существенно ухудшились, что привело к замораживанию проектов и уходу в отставку генерального директора корпорации.

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