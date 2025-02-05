Intel Israel выплатит уменьшенные бонусы по итогам года
время публикации: 05 февраля 2025 г., 08:42 | последнее обновление: 05 февраля 2025 г., 08:42
По итогам 2024 года Intel Israel, один из крупнейших частных работодателей в Израиле, выплатит работникам бонус в размере менее одной месячной зарплаты.
Это существенно меньше, чем в последние годы, когда каждый работник получал по итогам года бонус в несколько зарплат.
Напомним, что в последний год показатели Intel существенно ухудшились, что привело к замораживанию проектов и уходу в отставку генерального директора корпорации.