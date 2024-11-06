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Экономика

Intel возвращает бесплатный кофе для работников: "Это важная часть рутины"

время публикации: 06 ноября 2024 г., 20:40 | последнее обновление: 06 ноября 2024 г., 20:45

Решение израильского филиала концерна Intel прекратить снабжение работников бесплатным чаем и кофе и переделать кофемашины в офисах в Израиле под платный формат работы вызвало множество реакций в сети, от критических отзывов до сатирических мемов.

Всего через несколько дней после того, как в СМИ сообщили о рассылке сотрудникам Intel Israel письма, сообщающего о закрытии бесплатных "кофейных уголков" и прекращении закупок кофе и чая в ассортименте, компания сообщила об отмене этого решения.

Как сообщает экономическое издание "Калькалист", в Intel пояснили: "Хотя наша компания по-прежнему сталкивается с проблемами в отношении раходов, мы понимаем, что даже небольшие уголки комфорта являются важной частью рутины наших сотрудников, и поэтому мы приняли решение вернуть уголки с чаем и кофе для удобства работников".

Издание сообщает также, что в Intel Israel рассматривают также возможность вернуть лизинг автомобилей, отмененный ранее в рамках сокращения расходов.

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