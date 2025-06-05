Зарплата – только на детский сад: родители малышей платят огромные суммы

Родители маленьких детей вынуждены выкладывать огромные суммы за частные детские сады, в то время как многолетние обещания множества партий создать в Израиле систему дошкольного образования с младенчества так и остались фикцией. В Герцлии стоимость частного детского сада (работающего шесть дней в неделю, включая пятницы) достигает 6000 в месяц, а в Тель-Авиве за пятидневный детский сад придется заплатить 5800.

Сравнение цен на детские сады в разных городах страны сделал Ноам Двир в своей статье в "Исраэль а-Йом". Так, в садике в Герцлии пятидневка (до 17:00) обойдется родителям малышей в 5200 шекелей, посещение по пятницам тоже возможно – по 200 шекелей дополнительно за каждую пятницу, что доводит месячную стоимость до 6000 шекелей в месяц.

Частные садики в Тель-Авиве на следующий учебный год будут взимать с родителей 5700-5800 шекелей в месяц за пять дней в неделю, в садике в Од а-Шароне месяц обойдется в 4960 шекелей для старших детей, а для малышей от года стоимость взлетает до 5570 шекелей в месяц.

В Иерусалиме садики стоят несколько дешевле – 4200 шекелей в месяц, а в кибуцах на северной границе цена на частный детский сад "падает" до 3700-4000 шекелей в месяц.

Напомним, что субсидированные детские сады, работающие под муниципалитетами, начинаются лишь с трехлетнего возраста. В некоторых муниципалитетах существуют и субсидированные ясли, например, в Ришон ле-Ционе – они обойдутся в 2900 шекелей в месяц для младенцев и 2700 шекелей для малыша старше двух лет. В субсидированных сетевых яслях стоимость составит около 2700 шекелей в месяц.