В Холоне утвержден снос 148 зданий в рамках проекта "Расселение-Застройка"

Комиссия по приоритетным жилищным проектам утвердила к подаче протестов крупный проект "Расселение-Застройка" на севере Холона, продвигаемый государственным управлением городской реновации.

Проект предусматривает снос старых зданий с 1069 квартирами в районе улиц Дов Хоз, а-Маапилим, Мивца Синай, Монтефиори, ТАРЦАВ, Ицхак а-Леви, Гива 69, Абарбанель, Юд-Алеф бе-Адар и Бааль Шем Тов.

На их месте планируется строительство 10-40-этажных зданий на 3217 единиц жилья и 70 тысяч квадратных метров торговых и офисных помещений.

40% квартир будут выделены под социальное жилье для пожилых, студенческие общежития. Сюда же войдут и малогабаритные квартиры площадью 30-55 кв.м.