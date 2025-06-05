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Экономика

В Холоне утвержден снос 148 зданий в рамках проекта "Расселение-Застройка"

Недвижимость
время публикации: 05 июня 2025 г., 07:47 | последнее обновление: 05 июня 2025 г., 07:47
В Холоне утвержден снос 148 зданий в рамках проекта "Расселение-Застройка"
Chen Leopold/Flash 90

Комиссия по приоритетным жилищным проектам утвердила к подаче протестов крупный проект "Расселение-Застройка" на севере Холона, продвигаемый государственным управлением городской реновации.

Проект предусматривает снос старых зданий с 1069 квартирами в районе улиц Дов Хоз, а-Маапилим, Мивца Синай, Монтефиори, ТАРЦАВ, Ицхак а-Леви, Гива 69, Абарбанель, Юд-Алеф бе-Адар и Бааль Шем Тов.

На их месте планируется строительство 10-40-этажных зданий на 3217 единиц жилья и 70 тысяч квадратных метров торговых и офисных помещений.

40% квартир будут выделены под социальное жилье для пожилых, студенческие общежития. Сюда же войдут и малогабаритные квартиры площадью 30-55 кв.м.

Экономика
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