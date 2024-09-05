Валютные резервы Банка Израиля выросли до исторического максимума

Валютные резервы Банка Израиля выросли в августе 2024 года на 3,74 миллиарда долларов и составили 217,38 миллиарда долларов, что является историческим рекордом.

Вместе с тем, в соотношении к объемам экономики Израиля валютные резервы составляют 42,3% от ВВП, что все еще ниже уровней 2021 года.

Увеличение валютных резервов в августе произошло за счет изменений курсов валют и инвестиций, увеличивших активы Банка Израиля на 4,23 миллиарда долларов. Действия правительства привели к уменьшению валютных резервов на 483 миллиона долларов.