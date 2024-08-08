Валютные резервы Банка Израиля выросли на 3 миллиарда долларов

Согласно отчету Банка Израиля, в июле 2024 года управляемые им валютные резервы выросли на 3 миллиарда долларов и составили 213,6 миллиарда долларов или 42% от годового ВВП страны.

Рост резервов стал следствием прибыли в размере 4,3 миллиарда долларов, полученной центробанком в рамках управления резервами. Правительство потратило в этом месяце резервы на 932 миллиона долларов.