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Экономика

Валютные резервы Банка Израиля выросли на 3 миллиарда долларов

время публикации: 08 августа 2024 г., 09:47 | последнее обновление: 08 августа 2024 г., 09:47
Валютные резервы Банка Израиля выросли на 3 миллиарда долларов
AP Photo/Elise Amendola, File

Согласно отчету Банка Израиля, в июле 2024 года управляемые им валютные резервы выросли на 3 миллиарда долларов и составили 213,6 миллиарда долларов или 42% от годового ВВП страны.

Рост резервов стал следствием прибыли в размере 4,3 миллиарда долларов, полученной центробанком в рамках управления резервами. Правительство потратило в этом месяце резервы на 932 миллиона долларов.

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