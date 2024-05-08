Банк Израиля потерял в апреле $3,9 млрд валютных резервов из-за падений на Уолл-Стрит
время публикации: 08 мая 2024 г., 09:36 | последнее обновление: 08 мая 2024 г., 09:36
Банк Израиля опубликовал отчет о валютных резервах страны, которые, по состоянию на конец апреля 2024 года, составляли 208,1 миллиарда долларов или 41% от израильского ВВП.
В апреле валютные резервы сократились на 5,6 миллиарда долларов, из которых 3,9 миллиарда составили убытки из-за падений котировок на фондовых рынках, в первую очередь – в США.
Следует отметить, что эти убытки фактически нейтрализовали прибыль, полученную центробанком от роста индексов в феврале и марте этого года.
Кроме того, правительство в апреле потратило за границей 1,7 миллиарда долларов.