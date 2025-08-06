По просьбе потребителей "Элит" возобновляет производство вафель "Тув Таам"

В апреле 2022 года компания "Элит" была вынуждена на несколько месяцев прекратить производство сладостей из-за обнаружения листерии на заводе в Ноф а-Галиле.

После реконструкции завода компания возобновила производство почти всех популярных видов сладостей, за одним исключением – вафли "Тув-Таам" так и не вернулись на прилавки.

Как сообщает 12-й канал ИТВ, три с половиной года спустя компания решила возобновить производство вафель, отозвавшись на обращения потребителей вернуть на прилавки.