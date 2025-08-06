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Экономика

Работники зернового элеватора в Хайфе угрожают забастовку

Забастовка
время публикации: 06 августа 2025 г., 11:19 | последнее обновление: 06 августа 2025 г., 11:19
Работники зернового элеватора в Хайфе угрожают забастовку
Arie Leib Abrams/Flash90

Рабочий комитет зернового элеватора в Хайфе, объявивший около месяца назад состояние трудового конфликта, обвинил руководство управляющей элеватором компании Millennium в срыве переговоров и пригрозил начать забастовку.

В рабкоме, входящем во Всеобщую федерацию профсоюзов , утверждают, что достигли договоренностей с руководством компании, но каждый раз, когда назначается дата подписания соглашения, она в итоге отменяется.

Работники требуют подписания соглашения, переговоры по которому тянутся уже два года.

Элеваторы Хайфы отвечают за разгрузку более 50% импортируемого Израилем зерна. Millennium выиграла в феврале 2023 года тендер на управление элеваторами в течение 6 лет с возможностью продления еще на 10 лет.

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