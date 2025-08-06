Работники зернового элеватора в Хайфе угрожают забастовку

Рабочий комитет зернового элеватора в Хайфе, объявивший около месяца назад состояние трудового конфликта, обвинил руководство управляющей элеватором компании Millennium в срыве переговоров и пригрозил начать забастовку.

В рабкоме, входящем во Всеобщую федерацию профсоюзов , утверждают, что достигли договоренностей с руководством компании, но каждый раз, когда назначается дата подписания соглашения, она в итоге отменяется.

Работники требуют подписания соглашения, переговоры по которому тянутся уже два года.

Элеваторы Хайфы отвечают за разгрузку более 50% импортируемого Израилем зерна. Millennium выиграла в феврале 2023 года тендер на управление элеваторами в течение 6 лет с возможностью продления еще на 10 лет.