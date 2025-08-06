Рекламу Zara запретили для "нездорово худых" моделей

Две рекламные кампании Zara были запрещены, поскольку в них снимались модели, чья внешность производила впечатление "нездоровой худобы", пишет BBC. Управление по стандартам рекламы (ASA) отметило, что из‑за теней и гладко зачесанных назад волос одна из моделей выглядела "чрезмерно истощенной", а на другом снимке поза и глубокий вырез рубашки подчеркивали "выступающие" ключицы модели.

Регулятор признал такую рекламу "безответственной" и постановил, что в нынешнем виде она не должна больше публиковаться, а Zara обязана следить за тем, чтобы все ее изображения создавались "с должной ответственностью". Компания удалила спорные материалы и сообщила, что обе модели имели медицинские заключения, подтверждающие их хорошее здоровье на момент съемок.

Ранее два запрещенных объявления размещались в приложении и на сайте ритейлера в формате карусели, где показывалась одежда как на моделях, так и отдельно. В одном из этих объявлений модель была в коротком платье, и, по мнению ASA, тени были использованы так, что ее ноги выглядели "особенно худыми". В отчете также отмечалось, что положение верхних частей ее рук и локтей придавало внешности "непропорциональный" вид.

Еще одна запрещенная реклама была посвящена рубашке, и, по утверждению регулятора, модель позировала так, что "выступающие" ключицы стали "главным акцентом" изображения. ASA также проверила две другие кампании Zara, но запрета они не получили. Компания удалила все отмеченные материалы, подчеркнув, что не получала прямых жалоб от публики.

В ответ на претензии ритейлер сообщил Британскому управлению по стандартам рекламы, что фотографии не подвергались ретуши, кроме "незначительной коррекции освещения и цветопередачи". Zara добавила, что действовала в соответствии с рекомендациями отчета "Формирование здорового будущего", опубликованного в 2007 году организацией UK Model Health Inquiry. В частности, компания выполнила третье требование документа, предусматривающее, что модели должны предоставлять медицинское заключение о хорошем состоянии здоровья, выданное врачами, имеющими опыт в диагностике расстройств пищевого поведения.