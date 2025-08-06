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Экономика

94% бытовых упаковок в Израиле идут в общий мусорный контейнер

Экология
Мин.экологии
время публикации: 06 августа 2025 г., 10:07 | последнее обновление: 06 августа 2025 г., 10:07
94% бытовых упаковок в Израиле идут в общий мусорный контейнер
AP Photo/John Minchillo

Согласно данным нового исследования, проведенного министерством экологии, количество бытового мусора в Израиле составляет 0,73 килограмма в день на человека.

39% мусора составляют органические отходы, 18% - пластиковые отходы, 17% - бумага и картон, 25% - упаковки различных видов.

Исследование показало, что только 6% упаковок сортируются домохозяйствами, тогда как 94% идут в общий мусорный контейнер. Этот показатель выше в районах, где рядом с общим мусорным контейнером находились оранжевые и синие контейнеры для различных видов упаковок.

Министр экологии Эдит Сильман заявила о необходимости продолжать работать над разделением и переработкой мусора, с упором на органические отходы: "Министерство продолжает работать над изменениями в управлении израильской системой отходов, включая инвестиции в передовые технологии, поддержку местных властей и продвижение законодательных поправок.

Экономика
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