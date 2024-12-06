Майкл Блумберг пожертвовал 100 млн шекелей на восстановление израильского севера

Бывший мэр Нью-Йорка и один из богатейших людей планеты Майкл Блумберг объявил о выделении 100 миллионов шекелей на восстановление районов израильского севера, пострадавших в результате ракетных обстрелов "Хизбаллы".

При этом Блумберг намерен принимать активное участие в проекте через созданный им при Тель-Авивском университете Центр Блумберга-Сагола. Центр уже привлек более 60 профессионалов, специализирующихся в области управления проектами, которые будут сопровождать муниципалитеты севера.

Напомним, что на текущий момент оценки ущерба на севере составляют 2,5 миллиарда шекелей прямого ущерба и приблизительно такую же сумму косвенного ущерба.