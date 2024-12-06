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Экономика

Майкл Блумберг пожертвовал 100 млн шекелей на восстановление израильского севера

Война с "Хизбаллой"
Операция "Стрелы севера"
Ущерб
время публикации: 06 декабря 2024 г., 09:20 | последнее обновление: 06 декабря 2024 г., 09:20
Майкл Блумберг пожертвовал 100 млн шекелей на восстановление израильского севера
Yossi Aloni/FLASH90

Бывший мэр Нью-Йорка и один из богатейших людей планеты Майкл Блумберг объявил о выделении 100 миллионов шекелей на восстановление районов израильского севера, пострадавших в результате ракетных обстрелов "Хизбаллы".

При этом Блумберг намерен принимать активное участие в проекте через созданный им при Тель-Авивском университете Центр Блумберга-Сагола. Центр уже привлек более 60 профессионалов, специализирующихся в области управления проектами, которые будут сопровождать муниципалитеты севера.

Напомним, что на текущий момент оценки ущерба на севере составляют 2,5 миллиарда шекелей прямого ущерба и приблизительно такую же сумму косвенного ущерба.

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Оценка прямого ущерба жилью и инфраструктуре севера – 2,5 миллиарда шекелей