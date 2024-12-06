Федеральная избирательная комиссия: Илон Маск вложил в кампанию Трампа $250 млн

Согласно документам, опубликованным в четверг, 5 декабря, Федеральной избирательной комиссией США, Илон Маск потратил более 250 миллионов долларов на поддержку президентской кампании Дональда Трампа.

Основную часть средств Маск направил в подконтрольный ему комитет политических действий America PAC, перечислив три транша по 25 миллионов долларов каждый на финальном этапе предвыборной гонки. Помимо этого, предприниматель потратил 40,5 миллионов долларов на спорные с юридической точки зрения выплаты избирателям из колеблющихся штатов, подписавшим петицию в поддержку Конституции.

Помимо этого, из опубликованных документов следует, что Маск единолично финансировал комитет RBG PAC, перечислив ему 20 миллионов долларов. Эта республиканская организация, работавшая на победу Трампа, использовала инициалы покойной судьи Верховного суда Рут Бейдер Гинзбург, выступавшей против политики Трампа в его прошлую каденцию. В ходе кампании комитет продвигал идею о схожести позиций Трампа и судьи Гинзбург по вопросу абортов.