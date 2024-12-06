Послы стран Евросоюза не согласовали 15-й пакет санкций против России

Послы стран Евросоюза не смогли согласовать 15-й пакет санкций против России, включающий продление права на импорт российских нефтепродуктов в Чехию, пишет "Медуза" со ссылкой на Reuters.

Принятие пакета заблокировали две страны, но какие – не уточняется. Причиной этого стали разногласия по поводу продления срока, в течение которого европейские компании должны вывести свои инвестиции из России.

Кроме того, дискуссия возникла, когда обсуждалось продление исключения, которое позволяет Чехии продолжать импортировать дизельное топливо и другие продукты, полученные из российской нефти и произведенные на словацком нефтеперерабатывающем заводе.

15-й пакет также включает санкции против танкеров, перевозящих российскую нефть. Члены ЕС вернутся к согласованию позже.

После начала полномасштабного вторжения российских войск в Украину большинство стран Евросоюза запретили импорт нефти из России. Однако исключения были сделаны для Венгрии, Словакии и Чехии из-за отсутствия альтернативы. Тем не менее Чехия планирует модернизировать трубопровод из Италии в Германию и полностью отказаться от российской сырой нефти ко второй половине 2025 года.

14-й пакет санкций против России был одобрен в июне 2024 года.