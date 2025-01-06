Дом Уолтера Уайта из сериала "Во все тяжкие" выставлен на продажу, владельцам надоели фанаты

В Альбукерке, штат Нью-Мексико, выставлен на продажу дом, в котором проходили съемки популярного сериала "Во все тяжкие" (Breaking Bad), выходившего в 2008-2013 годах.

Семья, которой дом принадлежал последние 50 лет, сообщила, что ей надоело постоянное присутствие сотен фанатов сериала, регулярно вторгающихся во двор дома, несмотря на установленный забор.

За дом владельцы хотят 4 миллиона долларов, в 10 раз больше средней цены недвижимости в том районе.