Вступила в силу реформа цифровых кошельков

В четверг, 6 июня, вступило в силу действие Закона о регулировании занятия платежными услугами и инициировании платежей, открывающая новую эпоху на рынке платежей.

Реформа открывает доступ на израильский рынок платежей, до сих пор практически полностью контролируемый банками и компаниями кредитных карт, компаний, занимающихся денежными переводами.

Компании, которые должны будут пройти лицензирование в управлении по надзору за рынком ценных бумаг, смогут предлагать клиентам услуги цифровых кошельков, функционирующих в качестве текущего банковского счета. В частности, на них можно будет получать зарплату (до сих пор получить зарплату можно было только наличными, на именной банковский счет или на счет в Почтовом банке).

Такие компании получат право предлагать клиентам проценты на деньги, лежащие на текущем счете, осуществлять валютные операции (являющиеся одной из самых выгодных сфер для банков и компаний кредитных карт), переводить платежи напрямую поставщику без необходимости в дополнительном посреднике в виде компании кредитной карты, переводить деньги из одной платежной системы в другую без посредничества банков и компаний кредитных карт.

Ожидается, что вступление реформы в силу приведет к существенному снижению расходов на финансовые услуги, как для домохозяйств, так и для малых и средних бизнесов.