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Экономика

Минфин США объявил о введении санкций в отношении лиц, связанных с Ираном

США
Иран
Китай
ОАЭ
время публикации: 06 июня 2025 г., 18:10 | последнее обновление: 06 июня 2025 г., 18:18
Штаб-квартира международного департамента министерства финансов США
Wikipedia.org. Фото: APK

Министерство финансов США объявило о введении санкций, связанных с Ираном, в отношении 10 физических лиц и 27 организаций из Объединенных Арабских Эмиратов и Китая. Это решение было принято на фоне продолжающихся переговоров между Вашингтоном и Тегераном по новому ядерному соглашению.

Неделю назад министерство финансов США также опубликовало список из шести организаций и шести человек в Китае и Иране, против которых вводятся санкции в связи с поставками Ирану компонентов топлива для баллистических ракет.

Отметим: премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу добивается, чтобы новое соглашение США и Ирана запретило бы Ирану вести не только ядерные, но и ракетные разработки. Тегеран выступает против этого.

Экономика
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