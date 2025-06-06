Минфин США объявил о введении санкций в отношении лиц, связанных с Ираном

Министерство финансов США объявило о введении санкций, связанных с Ираном, в отношении 10 физических лиц и 27 организаций из Объединенных Арабских Эмиратов и Китая. Это решение было принято на фоне продолжающихся переговоров между Вашингтоном и Тегераном по новому ядерному соглашению.

Неделю назад министерство финансов США также опубликовало список из шести организаций и шести человек в Китае и Иране, против которых вводятся санкции в связи с поставками Ирану компонентов топлива для баллистических ракет.

Отметим: премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу добивается, чтобы новое соглашение США и Ирана запретило бы Ирану вести не только ядерные, но и ракетные разработки. Тегеран выступает против этого.