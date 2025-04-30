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Мир

Под санкции США попали китайские компании, поставляющие Ирану ракетное топливо

США
Иран
Китай
время публикации: 30 апреля 2025 г., 11:29 | последнее обновление: 30 апреля 2025 г., 11:41
Под санкции США попали китайские компании, поставляющие Ирану ракетное топливо
Sepahnews via AP

Министерство финансов США опубликовало список из шести организаций и шести человек в Китае и Иране, против которых вводятся санкции в связи с поставками Ирану компонентов топлива для баллистических ракет.

"Агрессивное развитие Ираном ракетных и других вооружений угрожает безопасности США и их партнеров, а также дестабилизирует ситуацию на Ближнем Востоке, нарушая международные соглашения о нераспространении этих технологий", – заявил министр финансов США Скотт Бессент.

По действие санкций попали пять китайских и одна иранская компания, а также шесть граждан Ирана. Администрация США обвиняет их в содействии закупкам перхлората натрия и ещё одного вещества, которые могут использоваться в твердотопливных ракетных двигателях, отмечает радио "Свобода".

Отметим: премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу добивается, чтобы новое соглашение США и Ирана запретило бы Ирану вести не только ядерные, но и ракетные разработки. Тегеран выступает против этого.

Мир
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