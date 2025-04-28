Глава МИД Ирана: "США ведут с нами переговоры под диктовку Нетаниягу"

Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи обвинил премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу в том, что он указывает администрации США, какую позицию занимать на переговорах об иранской ядерной программе.

"Просто поразительно, с какой наглостью Нетаниягу диктует, что Трамп может делать в дипломатическом диалоге с Ираном, а что – не может", – написал чиновник в социальной сети X.

27 апреля израильский лидер заявил, что соглашение с Ираном будет иметь смысл только в том случае, что оно лишит Ирана способности обогащать уран, а также не позволит режиму аятолл развивать собственную ракетную программу.

Тегеран заявляет о том, что переговоры не должны касаться ракетных разработок. Режим аятолл также настаивает на сохранении предприятий по обогащению урана.