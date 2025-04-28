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Ближний Восток

Глава МИД Ирана: "США ведут с нами переговоры под диктовку Нетаниягу"

Израиль
США
Иран
Ядерное оружие
время публикации: 28 апреля 2025 г., 15:06 | последнее обновление: 28 апреля 2025 г., 15:08
Иранская делегация на переговорах с США об иранской ядерной программе
Iranian Foreign Minister Abbas Araghchi Telegram messaging app channel via AP

Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи обвинил премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу в том, что он указывает администрации США, какую позицию занимать на переговорах об иранской ядерной программе.

"Просто поразительно, с какой наглостью Нетаниягу диктует, что Трамп может делать в дипломатическом диалоге с Ираном, а что – не может", – написал чиновник в социальной сети X.

27 апреля израильский лидер заявил, что соглашение с Ираном будет иметь смысл только в том случае, что оно лишит Ирана способности обогащать уран, а также не позволит режиму аятолл развивать собственную ракетную программу.

Тегеран заявляет о том, что переговоры не должны касаться ракетных разработок. Режим аятолл также настаивает на сохранении предприятий по обогащению урана.

Ближний Восток
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