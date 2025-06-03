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Экономика

Испания отменила покупку израильских ракет, взяв курс на "освобождение от зависимости от Израиля"

Израиль
Испания
Оборонка
время публикации: 03 июня 2025 г., 21:54 | последнее обновление: 03 июня 2025 г., 21:54
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:SPIKE_ATGM.jpg
Wikipedia.org. Фото: Dave1185

Министерство обороны Испании объявило об отмене сделки по покупке 1680 противотанковых ракет Spike LR2 разработки израильского оборонного концерна "Рафаэль" на сумму 287,5 миллионов евро.

По условиям сделки, утвержденной парламентом Испании за несколько дней до резни 7 октября, ракеты должны были производиться в Испании по израильской лицензии, и заменить предыдущее поколение противотанковых ракет Spike, которыми испанская армия вооружена на данный момент.

Кроме того, министерство обороны решило отказаться от интеграции технологий израильского оборонного концерна "Эльбит Маарахот" в новую систему залпового огня SILAM.

Оба решения являются частью объявленного министерством обороны Испании курса на "освобождение от технологической зависимости от Израиля".

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