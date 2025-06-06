x
06 июня 2025
|
последняя новость: 09:23
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
06 июня 2025
|
06 июня 2025
|
последняя новость: 09:23
06 июня 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Экономика

Акции Tesla рухнули после ссоры Илона Маска с Дональдом Трампом

Дональд Трамп
Илон Маск
время публикации: 06 июня 2025 г., 07:39 | последнее обновление: 06 июня 2025 г., 08:04
Акции Tesla рухнули после ссоры Илона Маска с Дональдом Трампом
AP Photo/David Zalubowski

Публичный конфликт между президентом США Дональдом Трампом и предпринимателем Илоном Маском крайне негативно отразился на акциях принадлежащей последнему компании Tesla.

В ходе торгов на Уолл-Стрит компания потеряла 14% своей стоимости или 150 миллиардов долларов, а состояние Маска уменьшилось на 20 миллиардов долларов.

Экономика
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 05 июня 2025

Маск объявил, что Трамп фигурирует в "файлах Эпштейна", и выступил за его импичмент
// https://www.newsru.co.il/ // Пресса // 29 мая 2025

WSJ: Илон Маск пытался заблокировать ИИ-сделку с ОАЭ
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 29 мая 2025

Маск покидает администрацию Трампа