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Экономика

Подписан зонтичный договор по удвоению населения Йерухама

время публикации: 06 июня 2025 г., 10:43 | последнее обновление: 06 июня 2025 г., 10:43
Подписан зонтичный договор по удвоению населения Йерухама
Miriam Alster/FLASH90

Министерство строительства, Земельное управление и местный совет Йерухама подписали зонтичный договор, предусматривающий инвестицию государством 2 миллиардов шекелей в инфраструктуру города.

Параллельно будет продвигаться планирование и строительство 7000 единиц жилья, промышленной и торговой зон, новых общественных зданий.

Реализация договора позволит увеличить население города с 20000 до 40000 человек.

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