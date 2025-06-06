Подписан зонтичный договор по удвоению населения Йерухама

Министерство строительства, Земельное управление и местный совет Йерухама подписали зонтичный договор, предусматривающий инвестицию государством 2 миллиардов шекелей в инфраструктуру города.

Параллельно будет продвигаться планирование и строительство 7000 единиц жилья, промышленной и торговой зон, новых общественных зданий.

Реализация договора позволит увеличить население города с 20000 до 40000 человек.