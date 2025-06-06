Смотрич и Саар продвигают прямое авиасообщение с Аргентиной

Министр финансов Бецалель Смотрич и министр иностранных дел Гидеон Саар вынесли на рассмотрение правительства решение о принятии оперативных мер по поощрению прямого авиасообщения между Израилем и Аргентиной.

Согласно предложению, главному аудитору министерства финансов будет поручено определение механизма, который позволит обеспечить успешную реализацию обслуживания данной линии.

Решение приурочено к визиту в Израиль президента Аргентины Хавьера Милея, который начнется 9 июня.