ЦАХАЛ возрождает молодежные сельхозпоселения для защиты границы с Иорданией

После 22-летнего перерыва министерство обороны Израиля приняло решение о возрождении молодежных сельхозпоселений ("гарин НАХАЛ") с целью укрепления границы с Иорданией.

"Боевая пионерская молодежь" ("Ноар Халуци Лохем", не путать с бригадой "Нахаль") – программа, в рамках которой в ЦАХАЛ призываются группы из скаутских движений.

До 2002 года, когда было создано последнее молодежное сельхозпоселение, призывавшиеся в рамках программы сочетали службу в боевых частях с сельскохозяйственной деятельностью. После этого гражданская составляющая службы была смещена в сторону социальной и образовательной деятельности.

Последним сельхозпоселением, созданным в рамках этой программы, является поселок Мицпе-Илан.