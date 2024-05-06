Засуха привела к резкому росту мировых цен на кофе Robusta
время публикации: 06 мая 2024 г., 12:15 | последнее обновление: 06 мая 2024 г., 12:15
Цены на кофе сорта Robusta, используемого для приготовления кофе-эспрессо, выросли в апреле на 17%. Это самый большой скачок цен на кофе с 1979 года.
Причина роста цен – второй подряд низкий урожай кофе во Вьетнаме, основном поставщике этого сорта, и засуха в тех регионах Бразилии, в которых выращивается этот сорт.
Снижение урожайности в двух крупнейших игроках на рынке кофе накладывается на рост спроса на кофе, в первую очередь – в странах Азии.