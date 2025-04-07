ЕС оштрафовал автоконцерны за ложь об утилизации. Сдавший картель Mercedes от штрафа освобожден

Европейская комиссия объявила о наложении на 15 автомобилестроительных корпораций штрафа в размере 458 миллионов евро по итогам расследования, вскрывшего сговор в сфере утилизации автомобилей.

Картель действовал с мая 2002 года по сентябрь 2017 года. В этот период компании координировали свой подход к обязательствам по утилизации, включая ограничение прозрачности относительно количества переработанных материалов, используемых в новых автомобилях, и избегание рекламы более экологичных практик.

Крупнейший штраф получил Volkswagen (127,69 млн евро). Stellantis заплатит 99,5 млн евро, Renault-Nissan – 81,46 млн евро. В числе других оштрафованных - Toyota, Mitsubishi, Honda, Hyundai, Jaguar Land Rover, Mazda, GM, Suzuki, Volvo.

Корпорация Mercedes-Benz, также участвовавший в картеле, от штрафа освобожден, поскольку именно он сообщил властям о наличии картеля.