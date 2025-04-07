Авиакомпания "Рэд Вингс" объявила дату начала полетов из России в Эйлат

Российская авиакомпания "Рэд Вингс" объявила, что с 12 июня 2025 года начнет обслуживать авиамаршруты Москва-Эйлат и Сочи-Эйлат.

На первом этапе планируется по одному рейсу в неделю из каждого города, а в дальнейшем – расширить до двух рейсов в неделю.

Стоимость билета из Москвы составляет 697 долларов без багажа.

Напомним, что накануне авиакомпания "Эль-Аль" объявила о возобновлении рейсов в Москву из аэропорта Бен-Гурион.