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Экономика

Авиакомпания "Рэд Вингс" объявила дату начала полетов из России в Эйлат

Россия
Авиация
Эйлат
время публикации: 07 апреля 2025 г., 21:47 | последнее обновление: 07 апреля 2025 г., 21:47
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Wikipedia.org. Фото: Dltl2010

Российская авиакомпания "Рэд Вингс" объявила, что с 12 июня 2025 года начнет обслуживать авиамаршруты Москва-Эйлат и Сочи-Эйлат.

На первом этапе планируется по одному рейсу в неделю из каждого города, а в дальнейшем – расширить до двух рейсов в неделю.

Стоимость билета из Москвы составляет 697 долларов без багажа.

Напомним, что накануне авиакомпания "Эль-Аль" объявила о возобновлении рейсов в Москву из аэропорта Бен-Гурион.

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