Авиакомпания "Рэд Вингс" объявила дату начала полетов из России в Эйлат
время публикации: 07 апреля 2025 г., 21:47 | последнее обновление: 07 апреля 2025 г., 21:47
Российская авиакомпания "Рэд Вингс" объявила, что с 12 июня 2025 года начнет обслуживать авиамаршруты Москва-Эйлат и Сочи-Эйлат.
На первом этапе планируется по одному рейсу в неделю из каждого города, а в дальнейшем – расширить до двух рейсов в неделю.
Стоимость билета из Москвы составляет 697 долларов без багажа.
Напомним, что накануне авиакомпания "Эль-Аль" объявила о возобновлении рейсов в Москву из аэропорта Бен-Гурион.