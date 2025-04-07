Управление инноваций: более 8000 работников израильского хайтека за год перебрались за границу

Согласно отчету управления инноваций, 2024 год стал первым, когда общее число занятых в израильской отрасли высоких технологий сократилось. Снижение составило около 5000 человек, то есть 1,3%.

Кроме того, на 2300 человек меньше (тоже 1,3%) работало на технологических должностях вне сектора высоких технологий.

Стоит отметить, что в 2022 и 2023 годах наблюдалась стагнация в количество занятых в хайтеке. Также стоит отметить, что доля хайтека в израильском рынке труда осталась неизменной – 11,5%.

Из 390 тысяч работников израильского хайтека 250 тысяч работают в израильских компаниях и 90 тысяч – в международных корпорациях. Еще около 50 тысяч заняты в IT-компаниях и в компаниях технических услуг.

По оценке управления, основанной на данных Центрального статистического бюро, в период с октября 2023 года по июль 2024 года из Израиля за границу уехали около 8300 работников хайтека, то есть более 2%.

Отчет свидетельствует, что из 430 тысяч работников частных израильских хайтек-компаний (то есть стартапов), менее половины (190 тысяч) работают в Израиле. В частности, за границей работают 75% сотрудников этих компаний, занятых в сферах маркетинга и технической поддержки. Однако и среди сотрудников, занятых в исследованиях и разработках, доля заграничных ставок составила в 2024 году 48%.

В общественных израильских хайтек-компаниях заняты 260 тысяч человек, из которых только 60 тысяч в Израиле.