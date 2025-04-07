Жителям Севера переведены 350 миллионов шекелей грантов на обустройство

Институт национального страхования всего за неделю работы перевел около 350 миллионов шекелей жителям Севера, подавшим заявления на получение грантов на обустройство. Дополнительная часть грантов на возвращение составит около 35 миллионов шекелей: эти деньги также переведены на счета получателей, на банковских счетах переводы появятся через два дня.

Напомним, грант предназначен для жителей севера, которые не подавали иски в Компенсационный фонд Налогового управления в связи с имущественным ущербом, возникшим из-за их длительного отсутствия. Речь идет о таких ситуациях, как поломка электроприборов, плесень и вздувшаяся штукатурка в домах, испорченная влажностью и плесенью мебель и тому подобное.

Онлайн-форма для подачи заявлений была размещена на сайте "Битуах Леуми", и за прошедшие дни были поданы заявки примерно на 41000 жителей Севера, включая 30 тысяч взрослых и 11 тысяч детей.

Отмечается, что по требованиям министерства финансов, для тех, кто арендует жилье, "Битуах Леуми" обязан проводить дополнительные проверки, поэтому арендаторы получат запрошенные выплаты только после праздника Песах.

В понедельник вечером Институт национального страхования перевел гранты на возвращения жителям Севера, покинувшим центры эвакуации, где они проживали за счет государства: переведены примерно 35 миллионов шекелей для 2600 получателей, из которых 21 тысяча взрослых и около 500 детей до 18 лет.