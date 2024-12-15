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Экономика

Мэрия Тель-Авива вносит поправки в новые правила парковки для жителей города

Тель-Авив
время публикации: 15 декабря 2024 г., 20:50 | последнее обновление: 15 декабря 2024 г., 20:57
Мэрия Тель-Авива вносит поправки в новые правила парковки для жителей города
Пресс-служба мэрии Тель-Авива

Мэрия Тель-Авива сообщила о внесении поправок в новые правила парковки для жителей города, которые должны вступить в силу в январе 2025 года. Согласно заявлению, это было сделано с учетом пожеланий горожан.

Так, согласно поправкам, жителям города придется платить за парковку на сине-белой разметке вне зоны проживания, однако только начиная с третьего часа, а не с самого начала, как предполагалось ранее.

Мэрия оставила в силе решение выдавать жителям только два парковочных талона на домохозяйство, однако по новым правилам оба они будут выдаваться бесплатно. Первоначально за второй предлагалось брать сбор в размере 500 шекелей в год.

Напомним, что в рамках реформы количество парковочных зон будет увеличено с 7 до 14, а площадь каждой зоны, соответственно, уменьшится. Часы платной парковки будут расширены: в будние дни они будут начинаться на час раньше, с 08:00, а в пятницу заканчиваться на четыре часа позже, в 17:00.

Экономика
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