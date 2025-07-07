NVIDIA ищет участок под строительство мегакампуса на севере Израиля

Корпорация NVIDIA опубликовала запрос на получение информации (RFI) о земельных участках под немедленную застройку для нужд компании на севере Израиля.

Географические требования к участку – он должен быть расположен в четырехугольнике, сторонами которого являются трассы 67, 73, 2 и 781, то есть не южнее Зихрон-Яакова, не севернее Крайот и не восточнее Изреэльской долины.

Другие требования к участку – 70-120 дунамов площади и права на строительство 80-180 тысяч кв.м. помещений, транспортная доступность, наличие налоговых льгот и иных преимуществ.

Судя по указанным требованиям к площади, речь идет о мегакампусе, превышающем по размерам израильские кампусы Microsoft (46 тысяч кв.м.), Wix (62 тысячи кв.м.) и будущий кампус Check Point (63 тысячи кв.м.).

Напомним, что основной израильский кампус NVIDIA на текущий момент находится в Йокнеаме, который попадает в очерченную территорию. Ранее в этом году корпорация существенно расширила свой офис в Тель-Авиве, арендовав 10 дополнительных этажей в башне Рубинштейн. Также у корпорации офисы в Тель-Хае, Беэр-Шеве и Раанане, и строится центр в промышленном парке Мево-Кармель рядом с Йокнеамом. В общей сложности израильский штат корпорации составляет около 5000 человек. Судя по заявленным площадям, корпорация планирует существенно расширить его.