NVIDIA готова рассмотреть строительство нового кампуса на границе с Ливаном

Издание The Marker со ссылкой на источники в руководстве корпорации NVIDIA, сообщает, что корпорация готова рассмотреть предложения по строительству нового кампуса за пределами заявленной ею зоны, а именно в районах, прилегающих к границе с Ливаном.

Напомним, что накануне NVIDIA опубликовала запрос на получение информации об участках земли под застройку в четырехугольнике, ограниченном трассами 67, 73, 2 и 781, то есть не южнее Зихрон-Яакова, не севернее Крайот и не восточнее Изреэльской долины.

Другие требования к участку – 70-120 дунамов площади и права на строительство 80-180 тысяч кв.м. помещений, транспортная доступность, наличие налоговых льгот и иных преимуществ.

Учитывая требования транспортной доступности, возможными локациями в так называемой зоне противостояния являются промышленная зона Тефен и Нагария. В правительстве дали понять, что в таком случае кампус может быть объявлен "системообразующим предприятием", имеющим право на существенные государственные субсидии и льготы.