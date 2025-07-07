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Экономика

Минфин будет платить школам, не преподающим базовые предметы, напрямую, а не через сети

Школьное образование
Харедим
Мин.образования
время публикации: 07 июля 2025 г., 12:20 | последнее обновление: 07 июля 2025 г., 12:20
Минфин будет платить школам, не преподающим базовые предметы, напрямую, а не через сети
Miriam Alster/Flash90

Заместитель главного аудитора министерства финансов Йонатан Резник направил в министерство просвещения письмо, в котором уведомил, что теперь любые выплаты от государства ультрарелигиозным школам, преподающим базовые предметы в объеме 55% от минимума, будут перечисляться им напрямую, а не через сеть "Хинух Ацмаи".

Речь идет о сумме до 400 миллионов шекелей в год, которая до сих пор выплачивалась сети "Хинух Ацмаи", которая сама распределяла ее между школами. Как следствие в министерстве финансов не могли реально контролировать расход средств и соблюдение школами условий получения финансирования.

Изменение вступит в силу с 1 сентября. Школы, которые не будут соответствовать критериям, лишатся финансирования.

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