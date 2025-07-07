Минфин будет платить школам, не преподающим базовые предметы, напрямую, а не через сети

Заместитель главного аудитора министерства финансов Йонатан Резник направил в министерство просвещения письмо, в котором уведомил, что теперь любые выплаты от государства ультрарелигиозным школам, преподающим базовые предметы в объеме 55% от минимума, будут перечисляться им напрямую, а не через сеть "Хинух Ацмаи".

Речь идет о сумме до 400 миллионов шекелей в год, которая до сих пор выплачивалась сети "Хинух Ацмаи", которая сама распределяла ее между школами. Как следствие в министерстве финансов не могли реально контролировать расход средств и соблюдение школами условий получения финансирования.

Изменение вступит в силу с 1 сентября. Школы, которые не будут соответствовать критериям, лишатся финансирования.