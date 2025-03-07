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Экономика

"Глобс": азербайджанский SOCAR будет искать газ на стыке экономических зон Израиля, Ливана и Кипра

Нефть и газ
Азербайджан
время публикации: 07 марта 2025 г., 09:17 | последнее обновление: 07 марта 2025 г., 09:17
"Глобс": азербайджанский SOCAR будет искать газ на стыке экономических зон Израиля, Ливана и Кипра
Министерство энергетики Израиля

Экономическое издание "Глобс" сообщает, что в ближайшие недели консорциум в составе израильской компании New Med, британской British Petroleum и азербайджанской SOCAR подпишет договор с министерством энергетики Израиля на поиск газа в блоке I эксклюзивной экономической зоне Израиля в Средиземном море.

Блок I расположен на северо-западе израильской экономической зоны, на стыке с экономическими зонами Ливана и Кипра, и граничит с месторождениями "Кариш" и "Танин".

Издание отмечает, что договор приведет в израильские экономические воды и нефтегазовую компанию эмирата Абу-Даби ADNOC, ранее пытавшуюся купить долю в месторождении "Левиафан".

В прошлом году BP (51%) и ADNOC (49%) создали совместное предприятие, которому были переданы права на разработку месторождений в Египте, Израиле и Кипре.

Экономика
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