"Глобс": азербайджанский SOCAR будет искать газ на стыке экономических зон Израиля, Ливана и Кипра

Экономическое издание "Глобс" сообщает, что в ближайшие недели консорциум в составе израильской компании New Med, британской British Petroleum и азербайджанской SOCAR подпишет договор с министерством энергетики Израиля на поиск газа в блоке I эксклюзивной экономической зоне Израиля в Средиземном море.

Блок I расположен на северо-западе израильской экономической зоны, на стыке с экономическими зонами Ливана и Кипра, и граничит с месторождениями "Кариш" и "Танин".

Издание отмечает, что договор приведет в израильские экономические воды и нефтегазовую компанию эмирата Абу-Даби ADNOC, ранее пытавшуюся купить долю в месторождении "Левиафан".

В прошлом году BP (51%) и ADNOC (49%) создали совместное предприятие, которому были переданы права на разработку месторождений в Египте, Израиле и Кипре.