x
07 марта 2025
|
последняя новость: 08:02
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
07 марта 2025
|
07 марта 2025
|
последняя новость: 08:02
07 марта 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Экономика

Трамп снова заморозил на месяц пошлины против Канады и Мексики

США
Дональд Трамп
Импорт и экспорт
Канада
Мексика
время публикации: 07 марта 2025 г., 07:07 | последнее обновление: 07 марта 2025 г., 07:07
Трамп снова заморозил на месяц пошлины против Канады и Мексики
AP Photo/Evan Vucci

Президент США Дональд Трамп объявил с разницей в несколько часов о временной приостановке пошлин против Мексики, а затем – против Канады.

В обоих случаях пошлины остановлены до 2 апреля и только на товары, включенные в трехстороннее соглашение о свободной торговли (USMCA), подписанное в первую каденцию Трампа.

В социальной сети Truth Трамп написал, что пошел на это "из уважения к президенту Шейнбаум", с которой у него "хорошие отношений", и с которой он "тяжело работает над обеспечением безопасности границы в плане проникновения нелегалов и контрабанды фентанила".

Экономика
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Экономика // 04 марта 2025

Торговые войны: Мексика ждет воскресенья, Трамп угрожает Трюдо
// https://www.newsru.co.il/ // Экономика // 04 марта 2025

Китай и Канада вводят ответные пошлины против США
// https://www.newsru.co.il/ // Экономика // 04 марта 2025

Трамп объявил о введении таможенных пошлин на продукцию из Канады и Мексики