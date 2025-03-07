Трамп снова заморозил на месяц пошлины против Канады и Мексики

Президент США Дональд Трамп объявил с разницей в несколько часов о временной приостановке пошлин против Мексики, а затем – против Канады.

В обоих случаях пошлины остановлены до 2 апреля и только на товары, включенные в трехстороннее соглашение о свободной торговли (USMCA), подписанное в первую каденцию Трампа.

В социальной сети Truth Трамп написал, что пошел на это "из уважения к президенту Шейнбаум", с которой у него "хорошие отношений", и с которой он "тяжело работает над обеспечением безопасности границы в плане проникновения нелегалов и контрабанды фентанила".