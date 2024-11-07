x
07 ноября 2024
|
последняя новость: 11:15
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
07 ноября 2024
|
07 ноября 2024
|
последняя новость: 11:15
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Экономика

Суд распорядился снести незаконный экологический поселок Адама в Галилее

время публикации: 07 ноября 2024 г., 10:57 | последнее обновление: 07 ноября 2024 г., 10:57
Суд распорядился снести незаконный экологический поселок Адама в Галилее
AP Photo/Jean-Francois Badias

Мировой суд Акко удовлетворил иск государства и издал постановление о сносе 34 зданий в экологическом поселке Адама в Западной Галилее.

Поселок строился в 90-е годы прошлого века на землях, предназначенных под лесопосадки, без получения каких-либо разрешений. Жители поселка – семьи, ведущие экологичный образ жизни в гармонии с природой.

Решение было вынесено по искам, поданным еще в 2018 году. В 2023 году государство выявило еще около 30 зданий в поселке. Часть были снесены на основании указов, для части прокуратуре пришлось начать новые судебные разбирательства.

Напомним, что весной 2022 года в одном из домов поселка произошел пожар, в котором погибла 3-летняя Либи Калих. Ее родители и 6-летний брат получили сильные ожоги.

Экономика
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 18 апреля 2022

Пожар в деревне Адама: погибла девочка, ее брат спасся, родители получили тяжелые ожоги