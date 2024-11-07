Госбюджет: что утверждено, кто и сколько за это платит. Экономический обзор

Проект государственного бюджета на 2025 год преодолел первый этап – утверждение правительством. Что именно утверждено? Что происходит, когда политика вмешивается в экономику? И кто за это платит?

Редакция Newsru.co.il продолжает публикацию экономических обзоров, которые готовит журналист Михаил Шафранов.

Министерству финансов удалось сохранить заявленные рамки бюджета практически целиком (4,3% дефицита вместо 4%). Однако в международных структурах, внимательно следящих за происходящим в Израиле, не уверены, что следующие этапы утверждения пройдут без потерь. Пока же стоит обратить внимание на наиболее интересные моменты того, что уже утверждено.

Крупнейшим изменением проекта бюджета в рамках торга, имевшего места в четверг-пятницу на растянувшемся на два дня заседании правительства, стал отказ от замораживания индексации пособий Ведомства национального страхования (за исключением детского пособия). Лавры за это решение присваивает себе глава "Гистадрута" Арнон Бар-Давид, но на самом деле основным доводом стало требование лидера партии ШАС Арье Дери.

5,5 миллиардов шекелей, которые потребует индексация пособий, возьмут не из госбюджета, а за счет повышения взносов в Ведомство национального страхования – в среднем на 60 шекелей в месяц для наемных работников, на 40 шекелей в месяц для безработных и на 14 шекелей для студентов и учеников йешив. Работодатели будут платить в среднем на 60 шекелей больше за каждого работника. Тяжелее всего придется самозанятым, чьи взносы в Ведомство национального страхования вырастут на 120 шекелей в месяц. То есть семья из двух индивидуальных предпринимателей будет платить на 240 шекелей в месяц больше (2880 шекелей в год).

Понятный политически, но совершенно бессмысленный с экономической точки зрения обмен произошел в бюджете минтранса. Общий тариф на проезд в автобусе вырастет на 25% до 8 шекелей, но круг имеющих право на льготный проезд расширится так, что в него войдут 75% населения. Фактически платить полную цену за проезд должны будут как раз те, кто автобусом практически не пользуется. А тем, кто пользуется, дали скидку, но предварительно подняли цены. Если такое проделает торговая сеть, у нее могут быть проблемы с управлением защиты прав потребителей, но минтранс может себе такое позволить.

Единственными, кто выиграет от этой игры, будут пенсионеры, которых освободят от платы за проезд, но еще раз стоит подчеркнуть, что проблема израильского общественного транспорта – не в стоимости проезда, а в качестве обслуживания. Даже если сделать автобусы бесплатными для всех, никто не откажется от автомобиля, если будет знать, что на автобусе ехать вдвое дольше, и есть хороший шанс, что придет один автобус из трех заявленных.

Важными "донорами" госбюджета станут водители, с которых минфин рассчитывает собрать за два года лишних 5,5 миллиардов шекелей. Так, будут ускоренными темпами отменены налоговые льготы на покупку электромобилей (не исключено, что уже в 2025 году они будут отменены полностью) и уменьшены налоговые вычеты, поощряющие экологически чистый транспорт. Кроме того, судя по всему, сдвинется с мертвой точки реализация закона о введении платы за въезд в часы-пик в Гуш-Дан. Изначально этот шаг планировался в 2025 году, но из-за противодействия министра транспорта Мири Регев, был сдвинут. В ходе последних переговоров минфину, судя по всему, удалось добиться согласия на реализацию закона в 2026 году в обмен на обещание поддержать в будущем строительство железнодорожной ветки в Кирьят-Шмону. Также планируется сэкономить на субсидиях на развертывание точек зарядки электромобилей.

Возвращение в проект бюджета и утверждение правительством параграфа, который был уже исключен из него – явление довольно редкое. Однако именно это произошло с параграфом, дающим муниципалитетам право на повышение муниципального налога в размере до 5% без санкции МВД. Тот же параграф предусматривает постепенный переход на единый стандарт измерения площади недвижимости при расчете муниципального налога, известный как "брутто-брутто" (то есть в площадь, облагаемую налогом, включаются и площадь внешних стен и площадь внутренних перегородок). Для жителей 13 крупных городов, в которых площадь измеряется по стандарту "нетто-нетто" (только внутренняя площадь помещений без учета стен) это будет означать существенное повышение налога сверх индексаций.

Значительную часть суммы, необходимой для удержания дефицита в рамках, минфин рассчитывает получить от налогообложения "компаний-кошельков", владельцы которых не торопятся выводить прибыль и платить налоги. На текущий момент параграф утвержден в формате, продвигаемом руководством минфина, то есть принудительное взимание налога с прибыли, как если бы она была выплачена в качестве дивиденда.

Министерство обороны в итоге удовлетворилось добавкой в 15 миллиардов шекелей сверх изначально согласованного. Фронтальный секвестр, призванный компенсировать все уступки в других местах, составит 5%.

Не смогли добиться выполнения своих требований министр экологии Идит Сильман, министр культуры и спорта Мики Зоар, министр сельского хозяйства Ави Дихтер. Отдельно стоит отметить министра национальной безопасности Итамара Бен-Гвир, лишившегося из-за присоединения к правительству Гидеона Саара возможности ставить ультиматумы.

Отмена налога на фонды повышения квалификации, сокращение шагов, касающихся пенсий, отмена замораживания повышения минимальной зарплаты, вычет двух дней оздоровительных и другие меры, согласованные с Всеобщей федерацией профсоюзов ("Гистадрут"), не стали сюрпризом. На данный момент все эти шаги можно считать виртуальными, поскольку договор с "Гистадрутом" так и не был подписан. Глава федерации Арнон Бар-Давид не торопится ставить свою подпись под соглашением с минфином, хотя практически все условия согласованы.

Причина задержки – то самое требование Бар-Давида, чтобы правительство "продемонстрировало серьезность намерений", однако только вчера вместо закрытия пяти министерств было объявлено о создании еще одного министерства под Зеэва Элькина, который будет отвечать за управления по возрождению севера и юга (что уже вызвало недовольство министра Негева и Галилеи Ицхака Вассерлофа, у которого отобрали часть бюджета и полномочий). Остались неприкосновенными и 4-5 миллиардов шекелей "коалиционных денег" (сумма разнится в зависимости от точки отсчета). Вместе с тем, Бар-Давид уже дал понять, что не намерен "выигрывать все битвы", и будет готов уступить в вопросе министерств, если получит достойную компенсацию в других вопросах.

Пять дней, прошедших с момента утверждения госбюджета, экономисты посвятили попыткам оценить, во сколько этот бюджет обойдется средней израильской семье. Были озвучены несколько оценок в интервале от 7 до 12 тысяч шекелей в год, которых недосчитается семья из двух работающих родителей с двумя детьми, получающих среднюю зарплату. При этом важно помнить, что эти цифры нельзя считать окончательными. Во-первых, госбюджету предстоит еще три этапа утверждения в Кнессете, а во-вторых, все эти цифры предполагают скорое окончание войны. Если она затянется еще на несколько месяцев, бюджет придется в очередной раз пересматривать.