Проект бюджета на 2025 год утвержден правительством

Проект государственного бюджета на 2025 год утвержден правительством – без участия министров от партии "Оцма Иегудит", которые удалились из зала заседаний на фоне конфликта лидера партии Итамара Бен-Гвира с минфином.

Бен-Гвир угрожал, что возглавляемая им фракция проголосует против бюджета и в правительстве, и в Кнессете. В правительстве три представителя партии "Оцма Иегудит": министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир, министр алии и интеграции Офир Софер и министр наследия

Амихай Элияху.