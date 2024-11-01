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Экономика

Проект бюджета на 2025 год утвержден правительством

время публикации: 01 ноября 2024 г., 13:25 | последнее обновление: 01 ноября 2024 г., 13:34
Проект бюджета на 2025 год утвержден правительством
Фото: Амос Бен-Гершом / GPO

Проект государственного бюджета на 2025 год утвержден правительством – без участия министров от партии "Оцма Иегудит", которые удалились из зала заседаний на фоне конфликта лидера партии Итамара Бен-Гвира с минфином.

Бен-Гвир угрожал, что возглавляемая им фракция проголосует против бюджета и в правительстве, и в Кнессете. В правительстве три представителя партии "Оцма Иегудит": министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир, министр алии и интеграции Офир Софер и министр наследия

Амихай Элияху.

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