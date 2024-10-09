Банк Израиля оставил учетную ставку без изменений, снизив прогноз роста экономики

Как и ожидалось, Банк Израиля принял решение оставить банковскую учетную ставку на уровне 4,5%.

Экономисты госбанка также скорректировали прогнозы роста израильской экономики всего до 0,5%.

Ожидается, что дефицит государственного бюджета достигнет в 2024 году 7,2%, что превышает установленный правительством целевой показатель 6,6%.

Управляющий Банком Израиля профессор Амир Ярон отметил, что если инфляция продолжит расти, учетная ставка может быть повышена.