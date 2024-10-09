Банк Израиля оставил учетную ставку без изменений, снизив прогноз роста экономики
время публикации: 09 октября 2024 г., 19:09 | последнее обновление: 09 октября 2024 г., 19:13
Как и ожидалось, Банк Израиля принял решение оставить банковскую учетную ставку на уровне 4,5%.
Экономисты госбанка также скорректировали прогнозы роста израильской экономики всего до 0,5%.
Ожидается, что дефицит государственного бюджета достигнет в 2024 году 7,2%, что превышает установленный правительством целевой показатель 6,6%.
Управляющий Банком Израиля профессор Амир Ярон отметил, что если инфляция продолжит расти, учетная ставка может быть повышена.
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