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Экономика

Банк Израиля оставил учетную ставку без изменений, снизив прогноз роста экономики

время публикации: 09 октября 2024 г., 19:09 | последнее обновление: 09 октября 2024 г., 19:13
Банк Израиля оставил учетную ставку без изменений, снизив прогноз роста экономики
Noam Revkin Fenton/Flash90

Как и ожидалось, Банк Израиля принял решение оставить банковскую учетную ставку на уровне 4,5%.

Экономисты госбанка также скорректировали прогнозы роста израильской экономики всего до 0,5%.

Ожидается, что дефицит государственного бюджета достигнет в 2024 году 7,2%, что превышает установленный правительством целевой показатель 6,6%.

Управляющий Банком Израиля профессор Амир Ярон отметил, что если инфляция продолжит расти, учетная ставка может быть повышена.

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Банк Израиля оставил учетную ставку без изменений на уровне 4,5%