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Экономика

Валютные резервы Банка Израиля продолжают бить рекорды

время публикации: 07 октября 2024 г., 22:06 | последнее обновление: 07 октября 2024 г., 22:06
Валютные резервы Банка Израиля продолжают бить рекорды
Yonatan Sindel/Flash90

По состоянию на конец сентября 2024 года валютные резервы Банка Израиля выросли на 3 миллиарда по сравнению с августом и составили 220,37 миллиарда долларов, что является новым рекордным показателем.

Валютные резервы составили 42,8% от ВВП, что на 0,4% больше августовского показателя, но все еще ниже рекордного уровня.

Увеличение валютных резервов в сентябре произошло за счет изменений курсов валют и инвестиций, увеличивших активы Банка Израиля.

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