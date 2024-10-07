Валютные резервы Банка Израиля продолжают бить рекорды
время публикации: 07 октября 2024 г., 22:06 | последнее обновление: 07 октября 2024 г., 22:06
По состоянию на конец сентября 2024 года валютные резервы Банка Израиля выросли на 3 миллиарда по сравнению с августом и составили 220,37 миллиарда долларов, что является новым рекордным показателем.
Валютные резервы составили 42,8% от ВВП, что на 0,4% больше августовского показателя, но все еще ниже рекордного уровня.
Увеличение валютных резервов в сентябре произошло за счет изменений курсов валют и инвестиций, увеличивших активы Банка Израиля.