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Из-за Песаха пособия "Битуах Леуми" и министерства обороны будут выплачены раньше

время публикации: 08 апреля 2024 г., 11:24 | последнее обновление: 08 апреля 2024 г., 11:24
Из-за Песаха пособия "Битуах Леуми" и министерства обороны будут выплачены раньше
Yossi Zamir/Flash90

Перед неделей Песаха "Битуах Леуми" выплатит пособия раньше обычного, чтобы дать людям возможность как следует подготовиться и без проблем встретить праздник. Пособие по безработице получателям перечислено в понедельник, 8 апреля, вместо обычной даты 12 апреля.

"Детские" пособия зайдут на счета и в накопительные программы детей 18 апреля вместо 21 апреля. Пособия по старости, на передвижение, пособия для ребенка-инвалида, выплаты для Узников Сиона, алименты для получающих их через "Битуах Леуми", пособия по общей инвалидности, пособия на особые услуги для тяжелых инвалидов ("ширутим меюхадим"), пособия для инвалидов производства ("нифгаэй авода") и пособия по уходу будут перечислены 18 апреля вместо 28 апреля.

Отдел реабилитации при министерстве обороны также сообщил о переносе даты перечисления пособий и пенсий инвалидам ЦАХАЛа на более ранний срок в связи с приближающимся праздником Песах. Пособия от министерства обороны будут перечислены получателям 18 апреля, в четверг, за неделю до пасхального Седера – вместо 1 мая.

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