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Экономика

Утверждено строительство автобусных депо в Ришон ле-Ционе, Ашкелоне и Беэр-Шеве

Ашкелон
Транспорт
Инфраструктура
Беэр-Шева
Ришон ле-Цион
время публикации: 08 апреля 2025 г., 07:43 | последнее обновление: 08 апреля 2025 г., 07:43
Утверждено строительство автобусных депо в Ришон ле-Ционе, Ашкелоне и Беэр-Шеве
Photo by Avshalom Sassoni/Flash90

Национальный совет по проектированию и строительству утвердил проекты строительства трех новых автобусных депо в рамках плана министерства транспорта по улучшению транспортной инфраструктуры.

Депо будут построены в Ришон ле-Ционе, Ашкелоне и Беэр-Шеве, причем последнее будет сочетаться с новым пассажирским терминалом.

В депо буду располагаться станции зарядки электрических автобусов, помещения для отдыха водителей и т.д.

Экономика
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