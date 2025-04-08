Утверждено строительство автобусных депо в Ришон ле-Ционе, Ашкелоне и Беэр-Шеве
время публикации: 08 апреля 2025 г., 07:43 | последнее обновление: 08 апреля 2025 г., 07:43
Национальный совет по проектированию и строительству утвердил проекты строительства трех новых автобусных депо в рамках плана министерства транспорта по улучшению транспортной инфраструктуры.
Депо будут построены в Ришон ле-Ционе, Ашкелоне и Беэр-Шеве, причем последнее будет сочетаться с новым пассажирским терминалом.
В депо буду располагаться станции зарядки электрических автобусов, помещения для отдыха водителей и т.д.
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