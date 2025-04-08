20% йешиботников, лишившихся субсидии на ясли, объявили, что ушли из йешивы

Согласно данным министерства труда, 1200 из 7000 "харедим", лишившихся государственной субсидии на ясли из-за отказа призываться на срочную службу в ЦАХАЛе, подали декларации об уходе из йешивы и начале работы или обучения на профессиональных курсах.

Как сообщает The Marker, эти данные были озвучены на совещании руководства министерств труда и финансов, посвященном вопросу о возобновлении выплаты ушедшим из йешивы субсидии, размер которой достигает 2000 шекелей в месяц.

Разногласия между ведомствами связаны с опасениями, что декларации являются фиктивными и сделаны только для того, чтобы возобновить получение субсидий.

Министр труда Йоав Бен-Цур (ШАС) требует возобновить выплаты немедленно, с тем, чтобы затребовать возврат денег с тех, чья декларация после проверки окажется фиктивной.

В министерстве финансов говорят, что практика показывает проблематичность возврата субсидий, и требуют, чтобы выплата субсидий на садики началась через три месяца работы/профессионального обучения, задним числом с начала работы/обучения.

В итоге стороны договорились, что проверка будет проводиться в течение двух месяцев после начала работы/учебы, и выплата субсидии будет осуществляться задним числом за два месяца.

Напомним, что в феврале сообщалось, что консультанты от партии "Агудат Исраэль" рекомендовали аврехам, лишившимся субсидии, регистрироваться в качестве частных предпринимателей.

Консультанты указывают, что в первые полгода работы микробизнеса можно будет получать субсидии, даже не имея от этого "бизнеса" никакого дохода. Приобретать профессию для бизнеса тоже не нужно: можно открыть бизнес по предоставлению услуг изучения Торы и чтения молитв в память о погибших, а квитанцию подать руководителю колеля.