Всеобщая забастовка в Греции 9 апреля затронет тысячи израильских туристов

Конфедерация профсоюзов государственных служащих Греции (АДЕДИ) объявила о всеобщей забастовке в среду, 9 апреля, которая затронет многие сферы, включая аэропорты.

Администрация международного аэропорта "Элиникон" в Афинах предупреждает: 9 апреля с 00:00 до 23:59 рейсов не будет. Для получения более подробной информации необходимо связаться с авиакомпаниями или турагентствами.

На 9 апреля планировалось 25 рейсов из Израиля в Грецию и столько же обратно. Все они отменяются. В результате отмены пострадают около 8000 израильтян, собиравшихся отправиться в Грецию или вернуться в Израиль накануне праздника Песах. По всей видимости, будут организованы дополнительные рейсы в другие дни, но в кануне Песаха это сложно осуществить в кратчайшие сроки.

Причина забастовки в Греции: протест против плохих условий труда и требование выплаты "13-й и 14-й зарплаты".