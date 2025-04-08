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Экономика

МИД Израиля потребовал уменьшить долю израильского газа, предназначенного на экспорт

Нефть и газ
МИД
время публикации: 08 апреля 2025 г., 20:48 | последнее обновление: 08 апреля 2025 г., 20:48
МИД Израиля потребовал уменьшить долю израильского газа, предназначенного на экспорт
Gili Yaari/Flash90

Генеральный директор министерства иностранных дел Эден Бар-Таль направил генеральному директору министерства энергетики Йоси Даяну письмо с требованием отменить намеченную на среду, 9 апреля, публикацию промежуточных рекомендаций по газовой политике Израиля.

Комиссия во главе с Даяном намерена рекомендовать оставить текущую политику без существенных изменений.

Согласно Бар-Талю, МИД настаивает на увеличении доли запасов газа, которую следует оставить на будущее.

В письме гендиректор МИДа указывает, что экспорт газа – важный геополитический инструмент, который следует использовать, когда в этом есть необходимость, однако на текущий момент нет существенной геополитической выгоды, которую можно извлечь из увеличенного экспорта газа.

Экономика
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