МИД Израиля потребовал уменьшить долю израильского газа, предназначенного на экспорт
время публикации: 08 апреля 2025 г., 20:48 | последнее обновление: 08 апреля 2025 г., 20:48
Генеральный директор министерства иностранных дел Эден Бар-Таль направил генеральному директору министерства энергетики Йоси Даяну письмо с требованием отменить намеченную на среду, 9 апреля, публикацию промежуточных рекомендаций по газовой политике Израиля.
Комиссия во главе с Даяном намерена рекомендовать оставить текущую политику без существенных изменений.
Согласно Бар-Талю, МИД настаивает на увеличении доли запасов газа, которую следует оставить на будущее.
В письме гендиректор МИДа указывает, что экспорт газа – важный геополитический инструмент, который следует использовать, когда в этом есть необходимость, однако на текущий момент нет существенной геополитической выгоды, которую можно извлечь из увеличенного экспорта газа.