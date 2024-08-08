x
08 августа 2024
|
последняя новость: 09:04
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
08 августа 2024
|
08 августа 2024
|
последняя новость: 09:04
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Экономика

Швейцарский перестраховщик Swiss Re прекращает сотрудничество с израильскими пенсионными фондами

время публикации: 08 августа 2024 г., 09:04 | последнее обновление: 08 августа 2024 г., 09:04
Штаб-квартира Swiss Reinsurance в Лондоне
AP Photo/Kirsty Wigglesworth, file

Швейцарская перестраховочная компания Swiss Reinsurance уведомила четыре израильских пенсионных фонда о прекращении сотрудничества с сентября этого года.

Swiss Re выступала перестраховщиком пенсионных фондов, управляемых инвестиционными домами "Мейтав", "Альтшулер Шахам", "Мор" и "Инфинити", беря на себя часть рисков, связанных с выплатами пенсии по инвалидности или по потере кормильца.

Официально компания объясняет свой уход новыми данными о повышении продолжительности жизни, опубликованными Управлением по надзору за рынком страхования. Однако на рынке уверены, что ее решение связано с опасениями по поводу масштабной войны на севере, которая повлечет за собой значительные жертвы и резкий рост страховых выплат.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал t.me/NEWSruIsrael

Экономика
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Экономика // 27 декабря 2023

Международные компании-перестрахователи прекращают покрывать риски, связанные с войной в Израиле
// https://www.newsru.co.il/ // Экономика // 04 января 2023

"Глобс": израильские страховые компании прекращают страховать ущерб от нарушения антироссийских санкций
// https://www.newsru.co.il/ // Экономика // 24 октября 2019

В Израиле больше нельзя будет купить пожизненную страховку по санитарному уходу