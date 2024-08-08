Швейцарский перестраховщик Swiss Re прекращает сотрудничество с израильскими пенсионными фондами

Швейцарская перестраховочная компания Swiss Reinsurance уведомила четыре израильских пенсионных фонда о прекращении сотрудничества с сентября этого года.

Swiss Re выступала перестраховщиком пенсионных фондов, управляемых инвестиционными домами "Мейтав", "Альтшулер Шахам", "Мор" и "Инфинити", беря на себя часть рисков, связанных с выплатами пенсии по инвалидности или по потере кормильца.

Официально компания объясняет свой уход новыми данными о повышении продолжительности жизни, опубликованными Управлением по надзору за рынком страхования. Однако на рынке уверены, что ее решение связано с опасениями по поводу масштабной войны на севере, которая повлечет за собой значительные жертвы и резкий рост страховых выплат.

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