IAI выступит подрядчиком минобороны Израиля в сделке с иностранным государством на $1,9 млрд

Израильский государственный оборонный концерн "Авиационная промышленность" (IAI) подписал договор с министерством обороны Израиля, в рамках которого он будет выступать подрядчиком в оборонной сделке, заключенной правительством Израиля с другим государством.

Стоимость сделки – 1,9 миллиарда долларов, срок исполнения – 7 лет. Что именно и кому именно будет поставляться в рамках сделки – не указывается.

За последние годы были две подобные сделки. Позднее стало известно, что в рамках одной из них Израиль поставил системы вооружений Азербайджану, а в рамках второй построит разведывательный спутник Марокко.

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