La Tribune: Марокко покупает у Израиля спутник-шпион за миллиард долларов

Французское издание La Tribune сообщает, что анонсированная сегодня израильским оборонным концерном "Авиационная промышленность" (IAI) миллиардная сделка была заключена с правительством Марокко.

Согласно изданию, речь идет о сделке по поставке королевству современного спутника-шпиона, согласованной еще в декабре 2023 года, и оформленной окончательно на этой неделе.

Новый израильский спутник должен будет заменить через пять лет действующие спутники Muhammad VI-A и Muhammad VI-B производства Airbus.

Напомним, что ранее "Авиационная промышленность" сообщила о подписании контракта на поставку "системы" иностранному клиенту. Стоимость контракта – 1 миллиард долларов, срок исполнения – 5 лет.

В октябре 2023 года "Авиацонная промышленность" подписала сделку на поставку двух спутников наблюдения Азербайджану. Издание "Глобс" сообщало тогда, что речь идет о спутниках OptSat500, оснащенных технологией съемки земной поверхности в высоком разрешении, стоимость которых оценивается в 120 млн долларов.